Синоптики Башкирии рассказали о погоде в начале недели

По данным Башгидромета, сегодня, 14 сентября, местами по Башкирии пройдут небольшие дожди, по северо-востоку до умеренных. Ветер западный умеренный, днем по востоку порывы до сильного. Температура воздуха днем +15, +20°.
Во вторник, 15 сентября, местами вновь ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +17, +22°.
В среду, 16 сентября, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь, днем с грозой. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +19, +24°.
Ранее Башинформ сообщил о том, как превратить осеннюю листву в удобрение и ускорить прогрев грядок.
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