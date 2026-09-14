Синоптики Башкирии рассказали о погоде в начале недели

По данным Башгидромета, сегодня, 14 сентября, местами по Башкирии пройдут небольшие дожди, по северо-востоку до умеренных. Ветер западный умеренный, днем по востоку порывы до сильного. Температура воздуха днем +15, +20°.

Во вторник, 15 сентября, местами вновь ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +17, +22°.

В среду, 16 сентября, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь, днем с грозой. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +19, +24°.

Ранее Башинформ сообщил о том, как превратить осеннюю листву в удобрение и ускорить прогрев грядок.