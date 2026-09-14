Радий Хабиров напомнил о передаче автомобилей на нужды ветеранов СВО

Администрация Уфы передала автомобили филиалу госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии. Об этом на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил и. о. главы столичной администрации Рустам Шарипов.
«Технику одну передали, остальные фигурируют в следственных мероприятиях», — сказал Рустам Шарипов Радию Хабирову.
«Меня ещё интересует вопрос. По данным КСП Уфы, для поездок в Казань часто использовался автомобиль Hyundai Staria. Я так понимаю — это новая, хорошая машина, которая ранее была передана фондом социального, культурного и экономического развития Уфы безвозмездно в муниципальную собственность Уфы в целях реализации проекта поддержки мобилизованных жителей Уфы. Я что-то не видел среди судей мобилизованных. А её почему не передаём?» — спросил Радий Хабиров.
По словам Рустама Шарипова, данная техника также находится под арестом.
«Всё передать. Отмойте только», — сказал Глава Башкирии.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, как гараж администрации Уфы использовался для перевозки судей из Татарстана. Подробнее читайте в этой публикации агентства.
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