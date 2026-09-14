Пассажиры общественного транспорта в Башкирии могут экономить по 11 рублей с каждой поездки

Чтобы воспользоваться предложением, пассажирам нужно заранее добавить карту «Мир» в мобильное платежное приложение, например Mir Pay. Опция работает в смартфонах на базе Android, которые поддерживают функцию бесконтактной оплаты. Оплатить проезд очень просто: достаточно приложить телефон к терминалу на пару секунд. Как только пройдет подтверждение, нужная сумма спишется со счета автоматически уже с учетом 11-рублевой скидки.
Для этого даже не нужно подключение к интернету. Оплата через Mir Pay и другие похожие сервисы работает в офлайн-режиме, а скидка применяется системой автоматически.
В предложении участвуют автобусы, троллейбусы и трамваи по всей республике, оснащенные терминалами для считывания бесконтактных банковских карт. В Башкортостане курсирует порядка четырех тысяч таких единиц транспорта.
Директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова отметила, что на протяжении четырех месяцев проезд во всех видах общественного транспорта республики подешевеет почти на четверть при соблюдении условий акции. По ее словам, такая экономия помогает пассажирам снизить ежемесячные транспортные расходы и одновременно воспользоваться удобным способом расчета. Оплата смартфоном при входе в салон занимает всего несколько секунд, делая процесс поездки более быстрым иэкономным.
Скидка действует для всех карт «Мир», добавленных в телефон, включая виртуальные, которые можно оформить прямо в приложении банка. По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется, стоимость поездки будет рассчитываться по стандартным тарифам.
Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Владимир Петров, скидка доступна пассажирам всех видов общественного транспорта, включая маршруты коммерческих перевозчиков. Главным условием выступает подключение транспортной компании к Единой республиканской системе оплаты проезда «Алга».
С полными правилами предоставления скидки на проезд можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.
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