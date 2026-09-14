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15:12 (UTC+5), 14 Сентября 2026

Около 15 тысяч первоклассников в Башкирии получили от Билайна подарки с комплектами связи

Фото: Билайн (ПАО «ВымпелКом») | предоставлено пресс-службой Билайн
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В Башкирии почти 15 000 первоклассников получили от Билайна подарочные комплекты, которые включают СИМ-карту с дополнительными сервисами для безопасности, учебы, а также школьные принадлежности. Сервисы помогают родителям оставаться на связи с ребенком, знать, где он находится, и защищать его от распространенных цифровых угроз.

В комплект вошел сервис «Локатор»: с его помощью родители могут видеть местоположение ребенка и получать уведомления о его перемещениях. «Виртуальный помощник» помогает блокировать мошеннические и спам-звонки, в том числе поступающие через мессенджеры, а также СМС с кодами авторизации во время разговора.

Для защиты ребенка в интернете предусмотрен «Детский режим интернета» — он фильтрует и блокирует сайты с опасным и нежелательным содержимым. Кроме того, даже при отрицательном балансе ребенок сможет оставаться на связи: пользоваться мессенджерами и совершать звонки внутри сети Билайна.

«Когда ребёнок идёт в первый класс, он учится быть самостоятельным — и в школе, и в цифровом мире. Билайн предоставляет родителям решения, которые позволяют быть уверенными, что он не столкнётся с нежелательным контентом в интернете, а также знать, где находится ваш первоклассник. Например, не нужно каждый раз звонить, чтобы узнать, пришёл ли он из школы и успел ли на тренировку – достаточно открыть сервис «Локатор», а благодаря нашим системам безопасности звонок мошенника просто не дойдёт до него»,— отмечает Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения Билайна.

Основу комплекта составляет СИМ-карта с подпиской bee SUPER START (бии СУПЕР СТАРТ). Она включает 10 ГБ мобильного интернета, безлимитные мессенджеры и звонки внутри сети Билайна, а также 50 СМС в месяц. При своевременной оплате подписки объем интернет-трафика увеличивается еще на 10 ГБ. Данный тариф, как и остальные в Билайне, работает по принципу конструктора: можно гибко настроить объем минут и мобильного интернета под свои задачи.

Первоклассники также получили бесплатные доступы к подписке «Книги Билайн» с электронными и аудиокнигами и премиум-подписке для изучения английского языка в игровой форме в сервисе Simpler (Симплер).

В подарок вошли и школьные принадлежности — папка для тетрадей, тетрадь и стикерпак. Комплекты для первоклассников были вручены непосредственно детям и их родителям.

Родители могут активировать СИМ-карту как самостоятельно, так и с помощью сотрудника в офисе Билайна. Для самостоятельной активации необходимо иметь стабильный интернет и подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Подробнее об акции «Подпишись на пятерки» и ее подключении можно прочитать здесь.

В рамках комплекта первоклассника сервисы «Локатор» и «Книги Билайн», а также премиум доступ к Simpler предоставляются бесплатно. Для остальных пользователей стоимость «Локатора» составляет 240 руб./мес., «Книги Билайн» — 399 руб./мес., премиум подписка Simpler — 699 руб./мес.

В Подарочный набор включена сим-карта с подпиской bee SUPER START (бии СУПЕР СТАРТ), действующей на 15.05.2026. Для активации сим-карты необходимо заключить договор об оказании услуг связи и пополнить её баланс на 250 . Предложение действительно для абонентов билайн, участвующих в акции «Дай пять!» и действует в домашней сети билайн, кроме Чукотского АО. Сроки подключения к акции, территория условия и подробнее - на beeline.ru. Организатор акции ПАО «ВымпелКом». Услуги связи по подписке предоставляются на платной основе. Бесплатное предоставление подписки Premium (Премиум) в приложении Simpler (Симплер) 18+, приложения Локатор 18+ и приложения книги билайн 18+ недоступно при переносе на сим-карту номера другого оператора.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». ИНН 7713076301. Подробнее на сайте beeline.ru

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