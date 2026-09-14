Минтруд упростит процедуру присвоения званий «Ветеран труда»

Минтруд России предложил размещать в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС «ЕЦП») информацию о наградах и поощрениях, которые дают право на звание «Ветеран труда» или «Ветеран труда субъекта Российской Федерации». Это позволит не запрашивать подтверждающие документы у граждан и упросит процедуру присвоения этих званий. Соответствующий проект федерального закона вынесен на общественное обсуждение.

По данным ведомства, сейчас, чтобы получить звание «Ветеран труда» или «Ветеран труда субъекта Российской Федерации», гражданину нужно подать заявление и приложить к нему документы о наградах. Информация о трудовом стаже есть в ГИС «ЕЦП», а данные о наградах и поощрениях, подтверждающих право на присвоение звания, приходится предоставлять самостоятельно.

В случае принятия федерального закона передавать информацию о полученных гражданином наградах в ГИС «ЕЦП» будут ведомства и организации, которые их выдали.

Ранее предлагаемый подход был апробирован в ходе проведения эксперимента по увеличению доли предоставления социальных услуг в электронной форме в ряде регионов в рамках реализации федерального проекта «Государство для людей».

Ранее башкирским пенсионерам напомнили о налоговых льготах.