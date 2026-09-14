Башкирия подала 13 тысяч заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

Республика Башкортостан по числу поданных заявок на форум в четвертый раз подряд возглавляет рейтинг регионов России. В этом году жители Башкортостана направили на форум более 13 тысяч инициатив .

Кроме того, представители регионального бизнеса подали порядка 2,5 тысячи заявок на сопутствующий конкурс растущих российских брендов «Знай наших».

Как подчеркнул сегодня в своем посте премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, высокая вовлеченность граждан — отличный показатель, однако ключевым приоритетом для руководства республики сейчас является практическое воплощение предложенных проектов.

Инициативы должны улучшать качество жизни населения, стимулировать развитие территорий и масштабироваться на федеральном уровне, отметил глава кабмина. Республика уже имеет успешный опыт внедрения народных идей. 101 идея по итогам прошлого года была взята на республиканское сопровождение. 83 проекта получили различные меры финансовой и организационной поддержки. 6 инициатив уже полностью реализованы, еще 74 находятся в активной стадии работы.

В этом году в число лучших проектов вошли 8 разработок из Башкортостана . Чтобы довести каждую из них до конкретного результата, муниципалитетам республики поставлена задача обеспечить обязательную реализацию как минимум одной инициативы, заявленной на форуме, а министерству экономического развития РБ поручено разработать систему рейтинга городов и районов по итогам их участия в форуме, а также запустить постоянный мониторинг внедрения проектов.

Ранее мы сообщали, какие 3 инициативы от республики вошли в топ-100.