В Уфе доктор показал мальчика с шестью пальцами

Известный уфимский врач-гинеколог Станислав Иваха показал мальчика, который родился с шестью пальцами на ручке. Этот порок развития называется полидактилия, врожденная аномалия, при которой на кистях или стопах формируются дополнительные пальцы.

По словам врача, встречается такое редко, примерно два ребенка на тысячу. Если палец представлен только мягкими тканями (рудиментом), операцию можно проводить рано - уже в 3-6 месяцев.

«Сейчас покажу, какого ребенка мы достали, - рассказал в своем видеоролике Иваха. - Вот такой красавчик, но есть нюанс — шестой пальчик, на честном слове держится. На самом деле, это очень незначительный дефект, буквально на ниточке он держится, и хирурги с этим быстро разберутся. В дальнейшей жизни пацана это никак не отразится, это не какой-то серьезный порок, это рудимент, такое бывает нечасто. В общем и целом, всё хорошо».

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