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12:04 (UTC+5), 13 Сентября 2026

В Москве ушёл из жизни почётный председатель Союза журналистов России

В Москве сообщили об уходе из жизни Всеволода Богданова — почётного председателя Союза журналистов России, человека, чьё имя стало символом профессиональной солидарности и защиты интересов журналистского сообщества. Ему было 82 года.

Фото: Союз журналистов РФ | Официальный сайт
Лейла Аралбаева
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На протяжении четверти века он возглавлял Союз журналистов России и сделал очень многое для того, чтобы голос профессии звучал уверенно и достойно.

«Всеволод Леонидович Богданов был по-настоящему открытым человеком: к нему могли обратиться журналисты со всей страны — и знали, что их услышат и постараются помочь. Его открытость делала профессию человечнее, смелость — сильнее, а честность задавала высокую планку. Он умел соединять людей, помогать молодым, защищать опытных, напоминать, что журналистика — это не только слова, но и ответственность перед обществом.

Его смелость в отстаивании принципов профессии и честность перед собой и коллегами служили для всех нас ориентиром. Он не молчал там, где другие предпочитали промолчать и где проще было сгладить углы», — отметили в СЖР.

Башинформ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

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