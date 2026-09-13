В Москве ушёл из жизни почётный председатель Союза журналистов России

На протяжении четверти века он возглавлял Союз журналистов России и сделал очень многое для того, чтобы голос профессии звучал уверенно и достойно.
«Всеволод Леонидович Богданов был по-настоящему открытым человеком: к нему могли обратиться журналисты со всей страны — и знали, что их услышат и постараются помочь. Его открытость делала профессию человечнее, смелость — сильнее, а честность задавала высокую планку. Он умел соединять людей, помогать молодым, защищать опытных, напоминать, что журналистика — это не только слова, но и ответственность перед обществом.
Его смелость в отстаивании принципов профессии и честность перед собой и коллегами служили для всех нас ориентиром. Он не молчал там, где другие предпочитали промолчать и где проще было сгладить углы», — отметили в СЖР.
Башинформ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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