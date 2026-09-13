В Башкирии ожидается облачная погода с небольшими дождями

Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с, по востоку порывы до 18 м/с.
Температура воздуха ночью +6, +11°, днем +15, +20°.
На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 м.
В Уфе облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8, +10°, днем +18, +20°.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.