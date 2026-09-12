Жители Башкирии увидят, как полная Луна пройдет недалеко от Сатурна

По данным уфимского городского планетария, Сатурн 4 октября пройдет противостояние с Солнцем и будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли в этом году. Поэтому сейчас, вблизи противостояния, он выглядит наиболее ярким и его не так трудно отыскать среди звезд. Как яркая «звезда» он виден по вечерам на юго-востоке, ночью – на юге, достаточно высоко над горизонтом, и он выделяется яркостью среди окружающих его звезд.
26 сентября Сатурн взойдет на востоке в 18.46, в полночь будет виден высоко над горизонтом на юго-востоке - левее и ниже полной Луны. И он немного померкнет в её ярком свете.
На следующий вечер Сатурн будет виден правее и ниже Луны, так как Луна, быстро перемещаясь по небу среди звезд, за сутки сместится на 13 градусов.
Ранее жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности.
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