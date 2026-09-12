За сутки в Башкирии выявили 43 нетрезвых водителя

По данным пресс-службы ведомства, из 43 человек, которые управляли транспортными средствами будучи в состоянии опьянения, двоих привлекут по уголовной статье за повторное аналогичное нарушение.
Также инспекторы ДПС установили 36 фактов нарушения правил перевозки детей и 34 факта, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.
В рамках профилактического мероприятия «Мототехника» инспекторы ДПС выявили 17 нарушений ПДД, допущенных водителями данной категории транспорта.
Ранее жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности.
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