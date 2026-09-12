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18:28 (UTC+5), 12 Сентября 2026

В вечернем небе над Башкирией встретятся Венера и молодая Луна

Светила будут видны настолько близко друг к другу, что в некоторых частях Азии, Африки, Европы и западной России Луна пройдет перед Венерой, затмив её. Но этого «Венерианского» затмения не будет видно в Башкортостане.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Но удастся ли их увидеть? И хотя Венера очень яркая «звезда», отыскать её будет не так-то просто, отмечают в уфимском городском планетарии. Она видна на фоне зари, на юго-западе, очень низко над горизонтом (на высоте всего 2 градуса) в течение 20 минут после захода Солнца. Возможно, нужно будет воспользоваться биноклем.

Луна, через три дня после новолуния, будет выглядеть как тонкий серп: Солнцем будет освещено 13% лунного диска. Но видна она будет, как и Венера, очень низко над горизонтом и уже через 15 минут после захода Солнца, в 19.50, скроется под горизонтом.

Ранее жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности.

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