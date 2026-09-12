В вечернем небе над Башкирией встретятся Венера и молодая Луна

Но удастся ли их увидеть? И хотя Венера очень яркая «звезда», отыскать её будет не так-то просто, отмечают в уфимском городском планетарии. Она видна на фоне зари, на юго-западе, очень низко над горизонтом (на высоте всего 2 градуса) в течение 20 минут после захода Солнца. Возможно, нужно будет воспользоваться биноклем.

Луна, через три дня после новолуния, будет выглядеть как тонкий серп: Солнцем будет освещено 13% лунного диска. Но видна она будет, как и Венера, очень низко над горизонтом и уже через 15 минут после захода Солнца, в 19.50, скроется под горизонтом.

Ранее жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности.