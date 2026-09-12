В Уфе начали заполнять водой систему центрального отопления

В Уфе выполнены гидравлические испытания тепловых сетей протяженностью более 709 погонных километров или 90% от общей протяженности. Теплоснабжающие организации начали заполнение сетей и систем отопления химически очищенной водой, сообщает администрация города.

Также гидравлические испытания проведены в 5081 многоквартирном доме, что составляет 99% от общего числа МКД с центральным отоплением. Продолжается работа по оформлению актов готовности и паспортов.

Для мониторинга и фиксации результатов готовности МКД и управляющих организаций вводятся сведения в автоматизированную информационно-измерительную систему «Элдис». Это позволяет своевременно сформировать акты оценки обеспечения готовности и паспорта готовности для подписания комиссией.

Ранее сообщалось, что ремонт систем теплоснабжения в Уфе закончат к 15 сентября.