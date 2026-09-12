В Башкриии начался художественный конкурс «Многоцветие традиций»

Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова продолжает прием заявок на ежегодный республиканский конкурс изобразительного искусства «Многоцветие традиций».

К участию приглашаются профессиональные художники, студенты профильных учебных заведений, а также все любители, работающие в различных жанрах и техниках изобразительного искусства. Срок подачи заявок - до 30 сентября. Для участия необходимо представить в БГХМ имени Нестерова заявку на участие, согласие на обработку персональных данных, цифровое изображение работы.



Все поступившие заявки регистрируются и оперативно передаются на рассмотрение художественно-экспертной комиссии. Заседание жюри, по итогам которого будут определены победители и сформирована экспозиция итоговой выставки, запланировано на третий понедельник октября.