В Башкриии начался художественный конкурс «Многоцветие традиций»

Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова продолжает прием заявок на ежегодный республиканский конкурс изобразительного искусства «Многоцветие традиций».
К участию приглашаются профессиональные художники, студенты профильных учебных заведений, а также все любители, работающие в различных жанрах и техниках изобразительного искусства. Срок подачи заявок - до 30 сентября. Для участия необходимо представить в БГХМ имени Нестерова заявку на участие, согласие на обработку персональных данных, цифровое изображение работы.
Все поступившие заявки регистрируются и оперативно передаются на рассмотрение художественно-экспертной комиссии. Заседание жюри, по итогам которого будут определены победители и сформирована экспозиция итоговой выставки, запланировано на третий понедельник октября.
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