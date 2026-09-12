На дорогах Башкирии начались массовые проверки транспорта

Сегодня в Башкирии проходят массовые проверки водителей, сообщает ГИБДД по РБ. Рейды идут на следующих участках автодорог:
-на 1307-м и 1495-м километрах автодороги М-5 "Урал",
-на 125-м и 218-м километрах автодороги Уфа-Оренбург,
-на 101-м километре автодороги Р-240,
-на 204-м километре автодороги Уфа-Белорецк,
- на 103-м километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул.
Рейдовые мероприятия выполняются экипажами отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД по РБ. Их основная цель - профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения.
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