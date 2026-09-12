На дорогах Башкирии начались массовые проверки транспорта

Сегодня в Башкирии проходят массовые проверки водителей, сообщает ГИБДД по РБ. Рейды идут на следующих участках автодорог:

-на 1307-м и 1495-м километрах автодороги М-5 "Урал",

-на 125-м и 218-м километрах автодороги Уфа-Оренбург,

-на 101-м километре автодороги Р-240,

-на 204-м километре автодороги Уфа-Белорецк,

- на 103-м километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул.

Рейдовые мероприятия выполняются экипажами отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД по РБ. Их основная цель - профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения.