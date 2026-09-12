В Уфе появится новый сквер

В ближайшее время в Уфе вдоль дома №25/1 по улице Гагарина появится новый благоустроенный сквер, сообщает администрация города.
Сейчас подрядная организация ведет демонтажные работы. Впереди комплексное обновление территории. Согласно проекту, обновятся пешеходные и парковочные зоны, установят систему уличного освещения. Создание сквера завершится высадкой крупномерных деревьев и установкой малых архитектурных форм.
Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.