Более 100 добровольцев оттачивают навыки поиска в лесах Башкирии

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в них участвуют более 100 поисковиков из различных регионов России в рамках проекта #Помощь_пропавшим_людям.

Как сообщил на открытии врио заместителя начальника МЧС по РБ Ленар Вахитов, республика стала площадкой для масштабных учений, где добровольцы повышают уровень знаний и обмениваются опытом.

Программа сбора включает не только дневные, но и ночные поиски в условиях, максимально приближенных к реальным. Участники в кромешной темноте ищут потерявшихся, оказывают первую помощь и эвакуируют их к штабу. На практике отрабатываются ориентирование по компасу, работа с навигатором, радиообмен и прочес местности.

Также были проведены показательные выступления: по легенде группа попала под обстрел, и добровольцам пришлось оказать первую помощь раненому товарищу и эвакуировать его в безопасную зону. Опытные поисковики работают в одной команде с молодыми участниками.

Ранее жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности.