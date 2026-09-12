Суббота, 12 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
20:33 (UTC+5), 12 Сентября 2026

Более 100 добровольцев оттачивают навыки поиска в лесах Башкирии

На Сабантуйской поляне в деревне Николаевка Уфимского района стартовали всероссийские учебно-тренировочные сборы добровольных спасательных организаций.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ | Мах
Ксения Калинина
Прослушать статью:

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в них участвуют более 100 поисковиков из различных регионов России в рамках проекта #Помощь_пропавшим_людям.

Как сообщил на открытии врио заместителя начальника МЧС по РБ Ленар Вахитов, республика стала площадкой для масштабных учений, где добровольцы повышают уровень знаний и обмениваются опытом.

Программа сбора включает не только дневные, но и ночные поиски в условиях, максимально приближенных к реальным. Участники в кромешной темноте ищут потерявшихся, оказывают первую помощь и эвакуируют их к штабу. На практике отрабатываются ориентирование по компасу, работа с навигатором, радиообмен и прочес местности.

Также были проведены показательные выступления: по легенде группа попала под обстрел, и добровольцам пришлось оказать первую помощь раненому товарищу и эвакуировать его в безопасную зону. Опытные поисковики работают в одной команде с молодыми участниками.

Ранее жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности.

пресс-служба МЧС по РБ Мах
Фото: пресс-служба МЧС по РБ | Мах
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru