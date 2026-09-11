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17:33 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Башкирии ушел из жизни бывший директор завода «Авангард» Василий Шик

Церемония прощания состоится в стерлитамакском ГДК «Сода» 13 сентября в 11.00

Фото: предоставлено мэрией Стерлитамака | семейный архив Василия Шика
Иван Вавилов
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Как сообщает мэрия Стерлитамака, Василия Никитича Шика не стало на 96-м году жизни. Почти весь свой профессиональный путь он посвятил укреплению оборонной промышленности Башкирии и страны.

Известно, что в город Василий Никитич приехал после учёбы в Шосткинском химико-технологическом техникуме. С 1950 по 2001 год он работал на «Авангарде», пройдя путь от мастера до директора.

Именно при Василии Шике с 70-х годов завод резко нарастил оборонный заказ. Тогда же предприятие активно взялось за выпуск товаров народного потребления — по объёмам гражданской продукции «Авангард» стал лидером в отрасли, а многие товары получили Знак качества.

Не забывал Василий Никитич и о людях. Большинство заводчан тогда жили в бараках без удобств, и благодаря его помощи более 1 тысячи семей переехали в благоустроенные квартиры.

За свою жизнь он был удостоен множества наград: в их числе ордена Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», а также звание почётного гражданина Стерлитамака.

Напомним, в апреле Василий Шик отмечал 70-летие совместной жизни со своей супругой Зоей Дмитриевной.

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