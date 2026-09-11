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15:32 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Башкирии учредили новый знак отличия «Волонтёр СВО»

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

11 сентября на пленарном заседании пятого, юбилейного республиканского форума «Ватан көсө – сила Отечества» Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил об учреждении новой государственной награды — знака «Волонтёр СВО Башкортостана».

«Это будет не простой знак, он будет вручаться распоряжением Главы республики нашим волонтерам, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции», — подчеркнул руководитель региона.

Радий Хабиров отметил колоссальный вклад гражданского общества. Матери, отцы, жены и сестры защитников, а также тысячи неравнодушных жителей всех возрастов уже реализовали более 6 тысяч проектов помощи фронту. Гуманитарные конвои, маскировочные сети, сухие пайки, теплые носки – всё это идет на передовую под общим девизом «Всё для Победы!».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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