В Башкирии учредили новый знак отличия «Волонтёр СВО»

11 сентября на пленарном заседании пятого, юбилейного республиканского форума «Ватан көсө – сила Отечества» Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил об учреждении новой государственной награды — знака «Волонтёр СВО Башкортостана».
«Это будет не простой знак, он будет вручаться распоряжением Главы республики нашим волонтерам, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции», — подчеркнул руководитель региона.
Радий Хабиров отметил колоссальный вклад гражданского общества. Матери, отцы, жены и сестры защитников, а также тысячи неравнодушных жителей всех возрастов уже реализовали более 6 тысяч проектов помощи фронту. Гуманитарные конвои, маскировочные сети, сухие пайки, теплые носки – всё это идет на передовую под общим девизом «Всё для Победы!».
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