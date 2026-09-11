В Башкирии синоптики обещают комфортные выходные без дождей

Выходные, 12 и 13 сентября, подарят жителям республики по-настоящему летнее тепло. Воздух прогреется до комфортных значений, а осадков не ожидается.
Днем столбики термометров покажут от +15 до +20°C. Ночи будут прохладными, около +5, +10 градусов, сообщают синоптики Башгидромета.
По прогнозным данным, этот период тепла может продержаться в регионе до середины следующей недели, после чего начнется постепенное сезонное похолодание.
Ранее сообщалось о чрезвычайной пожарной опасности в регионе.
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