В Башкирии синоптики обещают комфортные выходные без дождей

Выходные, 12 и 13 сентября, подарят жителям республики по-настоящему летнее тепло. Воздух прогреется до комфортных значений, а осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут от +15 до +20°C. Ночи будут прохладными, около +5, +10 градусов, сообщают синоптики Башгидромета.

По прогнозным данным, этот период тепла может продержаться в регионе до середины следующей недели, после чего начнется постепенное сезонное похолодание.

Ранее сообщалось о чрезвычайной пожарной опасности в регионе.