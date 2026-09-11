В Башкирии опровергли фейк об отмене запрета на продажу топлива в канистры

Информация о том, что Роспотребнадзор якобы запретил автозаправкам отказывать продавать водителям топливо в канистрах, не соответствует действительности.

Как сообщает канал «Фактчекинг по-башкирски» в «Максе», авторы подобных публикаций призвали автомобилистов при необходимости обращаться в суд.

Вместе с тем на территории республики по решению профильного оперштаба продолжает действовать ограничение на отпуск топлива «в руки» и все АЗС в регионе обязаны его соблюдать.

Ранее в Башкирии разоблачили фейк об «агроквотах для участников СВО».