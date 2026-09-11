Минтранс Башкирии предупредил о неблагоприятных погодных условиях

На территории республики будет облачная погода с прояснениями. Местами небольшие дожди, по востоку до умеренных.

Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 8-13 м/с, по востоку порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +16, +21°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500 м и менее.

«Будьте внимательны на дорогах и учитывайте погодные условия при планировании поездок», предупредили в ведомстве.