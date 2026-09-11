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15:06 (UTC+5), 11 Сентября 2026

100 представителей Башкирии отправились на Международный фестиваль молодежи

Масштабное событие пройдет в Екатеринбурге.

30 волонтеров из Башкирии уже приветствуют первых гостей фестиваля.
Фото: Дарья Дворникова | Медиацентр Минмолодежи РБ
Наталья Овчарук
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10 тысяч человек из 191 страны мира станут участниками Международного фестиваля молодежи, который в этот раз принимает Екатеринбург благодаря национальному проекту «Молодежь и дети».

Делегация молодежи Башкирии также отправилась на это масштабное событие. Порядка 100 молодых людей со всей республики отправились в столицу Урала от молодежного пространства «Йәшлек» в Уфе.

«Наша делегация как всегда самая яркая и представительная — порядка 100 человек сегодня отправились в Екатеринбург, город молодёжи мира. 30 наших волонтеров уже находятся там, встречают участников из других стран, помогают в проведении события и дарят башкирское тепло гостям фестиваля. Продуктивно ребятам провести эту неделю, хорошо поработать, больше знакомиться и общаться, получить новые знания и привезти домой только яркие впечатления», —  поделился министр молодежной политики Башкирии Вито Сабиров.

Добровольцы уже находятся на месте проведения фестиваля, помогают в проведении события и встречают участников со всего мира.

Ранее Башинформ сообщал о том, что Башкирия оказалась в лидерах по заявкам на МФМ-2026.

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