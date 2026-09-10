В Уфе открыли надгробный памятник журналисту Ришату Миндиярову

В Уфе на Мусульманском кладбище установили надгробный памятник на могиле известного башкирского тележурналиста, руководителя студии радиовещания ГТРК «Башкортостан», заслуженного работника печати и СМИ РБ Ришата Миндиярова.

Жизнь и творчество нашего покойного коллеги были посвящены телерадиожурналистике. На надгробии башня Телецентра символически напоминает минарет мечети, который восходит к расположенной в левом верхнем углу карте Башкортостана. На открытие памятника собрались родные, близкие и коллеги Ришата Фатхинисламовича, поделились воспоминаниями о нем.

Напомним, Ришат Миндияров скоропостижно скончался 27 декабря 2023 года на 58-м году жизни. «Башинформ» сообщал, что тележурналиста Ришата Миндиярова проводили в последний путь аплодисментами. Коллеги отзывались о Ришате Миндиярове как о профессионале высокого уровня и примере настоящего журналиста.