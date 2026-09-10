Стало известно, кто возглавит УФСБ по Башкирии

Управление ФСБ по Башкирии возглавит генерал-майор Роман Плотников. Об этом пишут «РБК-Уфа» и «КоммерсантЪ», ссылаясь на свои источники в правительстве республики.
Ранее Плотников занимал аналогичную должность в Алтайском крае. Прежний руководитель генерал-лейтенант Игорь Кочнев возглавлял управление в Башкирии с ноября 2023 года.
Справочно. Роман Плотников родился в 1976 году в Кунгуре. С 2000 года он проходил службу в УФСБ по Пермскому краю. В 2011 году переведен в УФСБ по Вологодской области, затем продолжал службу в Калининграде. В апреле 2019 года назначен главой УФСБ по Республике Алтай. С февраля 2022 года руководил УФСБ по Алтайскому краю.
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