Самое глубокое озеро Башкирии очищают от агрессивных водорослей

Акваторию озера стремительно заполоняет канадская элодея – инвазивное растение, которое вытесняет местную флору и нарушает баланс экосистемы. Чтобы остановить зарастание озера, в том числе и от других нежелательных растений, на воду вышла уникальная для региона спецтехника – машина-амфибия, которую предоставила «Башнефть» (входит в «Роснефть»).
Яктыкуль вот уже почти шестьдесят лет охраняется государством как гидрологический памятник природы. Это самое глубокое тектоническое озеро Башкирии – в некоторых местах дно уходит на 28 метров вниз. Благодаря обилию родников вода здесь остается чистой, прозрачность достигает четырех метров. Озеро славится ценными видами рыб, здесь водится пелядь, а также редкие сиг и малая южная колюшка, занесенные в Красную книгу Башкортостана.
Сегодня уникальной экосистеме водоема угрожает серьезная опасность. Завезенная канадская элодея разрастается с огромной скоростью. Подводные заросли с учетом других озерных сорняков уже заняли 41 гектар акватории, образовав плотные луга.
Как объясняет представитель «Башнефть-Добычи» Алексей Харло, из-за избыточного количества органики озеро начинает болеть. Происходит обмеление, страдает фауна. Сейчас задача отечественной специализированной амфибии скосить водоросли, подвезти к берегу, а затем погрузить в тракторы и отвезти на полигон.
Создатель машины-амфибии, главный конструктор Евгений Сафронов, уверен, что огромный остров водорослей исчезнет за пару дней, всего же спецтехника будет работать больше недели, очищая озеро и на глубине.
По словам заместителя министра природопользования и экологии РБ Инны Антоновой, для ведомства очень важно сохранить этот природный объект. Однако на балансе министерства просто нет специализированной техники для борьбы с инвазивными растениями. Выручили башкирские нефтяники, предоставив многофункциональную российскую амфибию. Она срезает плотную биомассу прямо в толще водоема и безопасно доставляет ее на берег.
Механический скос помогает вернуть в воду солнечный свет и кислород. Но, как отмечает Инна Антонова, это только первый шаг к оздоровлению озера. В дальнейшем экологи планируют внести в воду биопрепараты и запустить сюда травоядных рыб. Это поможет предотвратить новые вспышки размножения элодеи.
Пока амфибия расчищала акваторию, на суше развернулась другая работа. В рамках всероссийской акции «Вода России» волонтеры убирали прибрежную полосу – отдыхающие часто оставляют после себя мусор на диком пляже. Уборку организовали силами нефтяников, местных жителей, представителей администрации района. Некоторые участники совместили заботу об экологии со спортом – собирали пластик в формате плоггинга во время пробежки.
Спасение Яктыкуля – часть большой системной работы башкирских нефтяников. Они уже не первый год помогают восстанавливать природу региона. Например, вокруг Асликуля за последние годы высажено около 150 тысяч молодых сосен и лиственниц. Новый лес естественным образом защищает берега от эрозии и заболачивания. Кроме того, предприятие регулярно проводит зарыбление местных водоемов. Все эти шаги помогают сберечь экологию республики.
*Плоггинг гармонично сочетает классический бег трусцой со сбором пластика и бытового мусора на дистанции. Такая активность не только увеличивает физическую нагрузку на организм за счет постоянных наклонов и приседаний, но и помогает эффективно очищать зеленые зоны.
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