Самое глубокое озеро Башкирии очищают от агрессивных водорослей

Акваторию озера стремительно заполоняет канадская элодея – инвазивное растение, которое вытесняет местную флору и нарушает баланс экосистемы. Чтобы остановить зарастание озера, в том числе и от других нежелательных растений, на воду вышла уникальная для региона спецтехника – машина-амфибия, которую предоставила «Башнефть» (входит в «Роснефть»).

Яктыкуль вот уже почти шестьдесят лет охраняется государством как гидрологический памятник природы. Это самое глубокое тектоническое озеро Башкирии – в некоторых местах дно уходит на 28 метров вниз. Благодаря обилию родников вода здесь остается чистой, прозрачность достигает четырех метров. Озеро славится ценными видами рыб, здесь водится пелядь, а также редкие сиг и малая южная колюшка, занесенные в Красную книгу Башкортостана.

Сегодня уникальной экосистеме водоема угрожает серьезная опасность. Завезенная канадская элодея разрастается с огромной скоростью. Подводные заросли с учетом других озерных сорняков уже заняли 41 гектар акватории, образовав плотные луга.

Как объясняет представитель «Башнефть-Добычи» Алексей Харло, из-за избыточного количества органики озеро начинает болеть. Происходит обмеление, страдает фауна. Сейчас задача отечественной специализированной амфибии скосить водоросли, подвезти к берегу, а затем погрузить в тракторы и отвезти на полигон.

Создатель машины-амфибии, главный конструктор Евгений Сафронов, уверен, что огромный остров водорослей исчезнет за пару дней, всего же спецтехника будет работать больше недели, очищая озеро и на глубине.