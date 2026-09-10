Четверг, 10 Сентября 2026
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
16:33 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Самое глубокое озеро Башкирии очищают от агрессивных водорослей

На озере Яктыкуль, известном также как Банное, в Абзелиловском районе Башкортостана стартовала масштабная спасательная операция.

Фото: Айбулат Акбутин | предоставлено пресс-службой Башнефти
Прослушать статью:

Акваторию озера стремительно заполоняет канадская элодея – инвазивное растение, которое вытесняет местную флору и нарушает баланс экосистемы. Чтобы остановить зарастание озера, в том числе и от других нежелательных растений, на воду вышла уникальная для региона спецтехника – машина-амфибия, которую предоставила «Башнефть» (входит в «Роснефть»).

Яктыкуль вот уже почти шестьдесят лет охраняется государством как гидрологический памятник природы. Это самое глубокое тектоническое озеро Башкирии – в некоторых местах дно уходит на 28 метров вниз. Благодаря обилию родников вода здесь остается чистой, прозрачность достигает четырех метров. Озеро славится ценными видами рыб, здесь водится пелядь, а также редкие сиг и малая южная колюшка, занесенные в Красную книгу Башкортостана.

Сегодня уникальной экосистеме водоема угрожает серьезная опасность. Завезенная канадская элодея разрастается с огромной скоростью. Подводные заросли с учетом других озерных сорняков уже заняли 41 гектар акватории, образовав плотные луга.

Как объясняет представитель «Башнефть-Добычи» Алексей Харло, из-за избыточного количества органики озеро начинает болеть. Происходит обмеление, страдает фауна. Сейчас задача отечественной специализированной амфибии скосить водоросли, подвезти к берегу, а затем погрузить в тракторы и отвезти на полигон.

Создатель машины-амфибии, главный конструктор Евгений Сафронов, уверен, что огромный остров водорослей исчезнет за пару дней, всего же спецтехника будет работать больше недели, очищая озеро и на глубине.

Айбулат Акбутин предоставлено пресс-службой Башнефти
Айбулат Акбутин предоставлено пресс-службой Башнефти
Айбулат Акбутин предоставлено пресс-службой Башнефти
Айбулат Акбутин предоставлено пресс-службой Башнефти
Айбулат Акбутин предоставлено пресс-службой Башнефти
Фото: Айбулат Акбутин | предоставлено пресс-службой Башнефти
1 из 5

По словам заместителя министра природопользования и экологии РБ Инны Антоновой, для ведомства очень важно сохранить этот природный объект. Однако на балансе министерства просто нет специализированной техники для борьбы с инвазивными растениями. Выручили башкирские нефтяники, предоставив многофункциональную российскую амфибию. Она срезает плотную биомассу прямо в толще водоема и безопасно доставляет ее на берег.

Механический скос помогает вернуть в воду солнечный свет и кислород. Но, как отмечает Инна Антонова, это только первый шаг к оздоровлению озера. В дальнейшем экологи планируют внести в воду биопрепараты и запустить сюда травоядных рыб. Это поможет предотвратить новые вспышки размножения элодеи.

Пока амфибия расчищала акваторию, на суше развернулась другая работа. В рамках всероссийской акции «Вода России» волонтеры убирали прибрежную полосу – отдыхающие часто оставляют после себя мусор на диком пляже. Уборку организовали силами нефтяников, местных жителей, представителей администрации района. Некоторые участники совместили заботу об экологии со спортом – собирали пластик в формате плоггинга во время пробежки.

Спасение Яктыкуля – часть большой системной работы башкирских нефтяников. Они уже не первый год помогают восстанавливать природу региона. Например, вокруг Асликуля за последние годы высажено около 150 тысяч молодых сосен и лиственниц. Новый лес естественным образом защищает берега от эрозии и заболачивания. Кроме того, предприятие регулярно проводит зарыбление местных водоемов. Все эти шаги помогают сберечь экологию республики.

*Плоггинг гармонично сочетает классический бег трусцой со сбором пластика и бытового мусора на дистанции. Такая активность не только увеличивает физическую нагрузку на организм за счет постоянных наклонов и приседаний, но и помогает эффективно очищать зеленые зоны.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru