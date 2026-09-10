Молодёжь Башкирии заняла первое место в федеральном конкурсе микрогрантов

Башкирия возглавила общероссийский рейтинг по итогам конкурса «Микрогранты» от Росмолодежи. В топ-3 регионов-лидеров также вошли Нижегородская область и Санкт-Петербург.

Из более чем 5000 заявок со всей страны эксперты выбрали 155 лучших проектов, на которые государство выделит рекордные почти 40 миллионов рублей — это на 10 миллионов больше, чем в прошлом году.

От Башкортостана победу одержали 11 молодежных инициатив. Напомним, что конкурс позволяет молодым людям получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих социальных, творческих или предпринимательских идей.

Среди проектов-победителей от республики — школьная лига фиджитал-спорта «Закрытый город. Открытые игры», коммуникационная ролевая игра по профилактике сложных ситуаций из жизни подростков «Твоя сторона», «Юные операторы БПЛА» и другие.

Ранее сообщалось, что Башкирия заняла 7 место среди регионов России по числу стартапов.