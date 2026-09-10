Мэрия Уфы сообщила о новых ограничениях движения транспорта

В Уфе ограничивается движение на улицах Новочеркасской и Садовой, сообщили в мэрии.

«В связи с капитальным ремонтом водопроводной линии в северной части Уфы ограничивается движение автотранспорта», — говорится в сообщении муниципалитета.

С 10 сентября по 30 октября будут закрыты:

— одна полоса проезжей части по нечетной стороне ул. Новочеркасской — от ул. Льва Толстого до Садовой;

— одна полоса проезжей части по нечетной стороне ул. Садовой — напротив дома № 2, к.11.

Ранее Башинформ сообщил о том, что с 10 по 30 октября будет полностью перекрыта проезжая часть по ул. Ростовской, возле дома № 22/1. С 11 по 25 октября перекроют половину проезжей части между домами № 117 и 123 по ул. Пархоменко. С 11 по 31 октября полностью закроют проезжую часть по ул. Мира (от Горького до Новочеркасской) и половину проезжей части по нечетной стороне ул. Горького (от Мира до Горького, 41).