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18:05 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Два здания-памятника в Уфе отреставрируют за счет частных инвесторов

В конце сентября — начале октября пройдут торги по продаже двух объектов культурного наследия регионального значения в Уфе — «Дома жилого Лихтанской» на улице Зенцова и «Здания мельницы Сельдимирова» на улице Октябрьской Революции.

Фото: auction-house.ru | предоставлено "Башинформу"
Лейла Аралбаева
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Объекты будут продаваться отдельными лотами. По условиям торгов новые владельцы должны будут провести реставрацию объектов с последующим приспособлением под современное использование.

Начальная стоимость лотов составляет 62,4 млн и 76,7 млн рублей. Продажа осуществляется в соответствии с 78-ФЗ по поручению Управления земельных и имущественных отношений администрации г. Уфы.

«Историческая недвижимость в центре города — особый продукт. Для бизнеса приобретение такого здания дает возможность не только получить объект в сложившейся центральной локации, но и использовать его историю и архитектуру как часть собственной концепции и бренда. Аутентичное пространство само по себе становится фактором узнаваемости проекта и позволяет создать атмосферу, которую практически невозможно воспроизвести в современном здании.

Особенно ценным это преимущество может быть для объектов туристической инфраструктуры, гостиничных и ресторанных проектов, где впечатление от места является важной частью самого продукта. Мельница Сельдимирова с ее исторической кирпичной архитектурой хорошо подходит, например, для бутик-отеля, ресторана или культурно-общественного пространства. Более камерный Дом Лихтанской можно рассматривать для офисного центра, культурно-образовательного проекта или общественного пространства.

Безусловно, статус объекта культурного наследия предполагает обязательства по сохранению его исторических характеристик. Но грамотное приспособление под современное использование как раз позволяет превратить эту особенность в конкурентное преимущество — сохранить аутентичность здания и одновременно наполнить его новой коммерческой или общественной функцией», — отметила руководитель Уральского филиала АО «РАД» Александра Егорова.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе утвердили границы территории «Училища землемерного».

auction-house.ru auction-house.ru
Фото: auction-house.ru | auction-house.ru
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