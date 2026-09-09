В Уфе не хватает более 1000 механизаторов и рабочих

Штат водителей-механизаторов и рабочих в коммунальных службах Уфы укомплектован только на 60%, заявил на оперативном совещании в мэрии начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства города Арсен Латыпов.

По его словам, фактическая численность рабочих в МБУ по благоустройству, Горзеленхозе и СУРСИС составляет 1509 человек. Вакантно 1081 место.

Как ранее писал «Башинформ», проблема носит системный характер. Так, в прошлом году штат был укомплектован лишь наполовину. Вопросы с нехваткой кадров в столичной администрации намеревались решить за счет иностранных специалистов.