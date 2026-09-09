Пожарному из Уфы коллеги устроили гендер-пати

Старший пожарный 9-й пожарно-спасательной части Георгий Цимергакл вместе с супругой Ангелиной и сыном ожидают пополнения в семье. Пол будущего ребенка семья решила узнать не по снимку УЗИ, а «по-пожарному».

Коллеги Георгия вскрыли конверт с результатом анализа прямо на работе и подготовили для семьи сюрприз. Заранее заправив огнетушитель нужным цветом, они запустили на фасаде части в воздух столб розового дыма.

«Заветная новость надолго останется в памяти четы Цимергакл. В такие трогательные моменты еще раз убеждаешься, что пожарные — это не просто коллеги, а настоящая команда и одна большая семья», — отметили в 22-м пожарно-спасательном отряде.