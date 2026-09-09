Общественные обсуждения работ на премию Худайбердина стартовали в Башкирии

Комиссия при правительстве Республики Башкортостан по присуждению премий имени Шагита Худайбердина допустила к конкурсу 32 кандидата. Среди них — 29 индивидуальных авторов и 3 творческих коллектива.
На соискание премии в этом году подано 24 заявки с публикациями в печатных изданиях, одна — с материалами в сетевом СМИ, одна — с радиопрограммами и шесть заявок с телепроектами. Ознакомиться с работами можно на сайте Агентства по печати и средствам массовой информации РБ.
Этап общественных обсуждений продлится до 22 сентября. Отзывы принимает конкурсная комиссия.
Премия имени Шагита Худайбердина — одна из самых престижных наград в журналистском сообществе Башкортостана. Она вручается за лучшие произведения, раскрывающие образы современников, богатство национальных культур, дружбу народов, вопросы гражданского мира и социально-экономического развития республики. Ежегодно комиссия отмечает работы, опубликованные в течение предшествующего года. В 2024 году размер премии был увеличен в пять раз — со 100 до 500 тысяч рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.