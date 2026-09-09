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12:52 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Общественные обсуждения работ на премию Худайбердина стартовали в Башкирии

Отзывы принимает конкурсная комиссия.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Комиссия при правительстве Республики Башкортостан по присуждению премий имени Шагита Худайбердина допустила к конкурсу 32 кандидата. Среди них — 29 индивидуальных авторов и 3 творческих коллектива.

На соискание премии в этом году подано 24 заявки с публикациями в печатных изданиях, одна — с материалами в сетевом СМИ, одна — с радиопрограммами и шесть заявок с телепроектами. Ознакомиться с работами можно на сайте Агентства по печати и средствам массовой информации РБ.

Этап общественных обсуждений продлится до 22 сентября. Отзывы принимает конкурсная комиссия.

Премия имени Шагита Худайбердина — одна из самых престижных наград в журналистском сообществе Башкортостана. Она вручается за лучшие произведения, раскрывающие образы современников, богатство национальных культур, дружбу народов, вопросы гражданского мира и социально-экономического развития республики. Ежегодно комиссия отмечает работы, опубликованные в течение предшествующего года. В 2024 году размер премии был увеличен в пять раз — со 100 до 500 тысяч рублей.

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