Глава Башкирии высказался об информационной войне

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с молодыми учителями родных языков и литературы высказался об информационной войне.

«Против нашей страны развернута настоящая информационная война. Башкортостан как один из крупнейших и самых этнически разнообразных регионов России находится под особым прицелом иностранных спецслужб, — подчеркнул руководитель республики. — Одним из инструментов в этой войне они выбрали именно языковой вопрос. Их цель — посеять обиду и недоверие между народами, столкнуть людей друг с другом здесь, в самом сердце России. Мы эти попытки видим и жестко пресекаем. А еще — стараемся выстраивать грамотную государственную политику в сфере сохранения родных языков, которая не дает врагу ни единого шанса расколоть наше общество».

Радий Хабиров напомнил, что в многонациональном Башкортостане созданы все условия для сохранения и развития языков, на которых говорят народы республики. По данным социологических исследований, абсолютное большинство жителей удовлетворены возможностью общаться и обучаться на родном языке, посещать культурно-массовые мероприятия. Более полумиллиона детей изучают 13 родных языков — в садиках, на уроках, в кружках и воскресных школах. В новом учебном году изучение родного языка в школах выбрали более 90% ребят.

«Но в этом языковом и культурном многообразии мы остаемся едины. 92% наших жителей ощущают себя частью российского общества. Это важные показатели гармонии в межнациональных отношениях», — написал Радий Хабиров.

Встреча с молодыми учителями родных языков и литературы была приурочена к прошедшему Дню родных языков, который учредил Президент Владимир Путин. Цель праздника — поддержка языкового и культурного многообразия, сохранение родных языков народов России.

«Очень яркие, активные, талантливые и перспективные педагоги, — отметил Радий Хабиров. — И то, что они делают, имеет огромное значение. На плечах участников нашей сегодняшней встречи лежит огромная ответственность за будущее нашей страны. Они воспитывают в детях любовь к языку матери и отца, уважение к языкам, на которых говорят представители других народов. Это — залог мира и согласия на долгие годы. Желаю им удачи во всем!»