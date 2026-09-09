Глава Башкирии: учреждения культуры должны стать центрами помощи бойцам СВО

С фронта вернулся директор Национальной библиотеки имени Валиди Марат Зулкарнаев. Глава региона лично поблагодарил его за организацию просветительской работы и выставок для бойцов в полевых условиях.

«Недавно отправился в зону специальной военной операции известный поисковик, сотрудник Республиканского музея Боевой Славы Владимир Волков. Мы ждем наших героев с Победой», — отметил Глава.

Радий Хабиров поручил увековечивать память павших — именами героев уже названы концертный зал в Сибае (в честь танцора Ильнара Хатмуллина), улицы и школы.

«Мы всегда поддержим такие начинания. Будем и дальше увековечивать память героев в художественных произведениях, названиях улиц, парков, аллей, учебных заведений, учреждений культуры, — сказал он.

— Хочу особо отметить важную роль поисковой и музейной деятельности. Сегодня родные и товарищи героев передают в музеи их личные вещи и документы как свидетельства истории. Знаю, что сегодня в зале поисковый отряд 113-й школы с руководителем Олегом Желтовым. Давайте их поприветствуем и поблагодарим за важную работу. Спасибо вам, за то, что вы делаете!

Поручаю Республиканскому музею Боевой Славы стать методическим центром по подготовке в муниципалитетах содержательных экспозиций, посвященных теме СВО».

Республиканские учреждения активно создают патриотический контент. В этом году состоялась премьера хореографической постановки ансамбля им. Гаскарова. Туймазинский театр и Башдрама поставили новые спектакли о героях. Вышли книги Ларисы Абдуллиной («Позывной „Башкир“») и Александра Хваткова («Есть такая страна»). Автор-исполнитель Рамиль Бадамшин с программой «Гитара тоже автомат» объехал десятки регионов.