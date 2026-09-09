Глава Башкирии: учреждения культуры должны стать центрами помощи бойцам СВО

С фронта вернулся директор Национальной библиотеки имени Валиди Марат Зулкарнаев. Глава региона лично поблагодарил его за организацию просветительской работы и выставок для бойцов в полевых условиях.
«Недавно отправился в зону специальной военной операции известный поисковик, сотрудник Республиканского музея Боевой Славы Владимир Волков. Мы ждем наших героев с Победой», — отметил Глава.
Радий Хабиров поручил увековечивать память павших — именами героев уже названы концертный зал в Сибае (в честь танцора Ильнара Хатмуллина), улицы и школы.
«Мы всегда поддержим такие начинания. Будем и дальше увековечивать память героев в художественных произведениях, названиях улиц, парков, аллей, учебных заведений, учреждений культуры, — сказал он.
— Хочу особо отметить важную роль поисковой и музейной деятельности. Сегодня родные и товарищи героев передают в музеи их личные вещи и документы как свидетельства истории. Знаю, что сегодня в зале поисковый отряд 113-й школы с руководителем Олегом Желтовым. Давайте их поприветствуем и поблагодарим за важную работу. Спасибо вам, за то, что вы делаете!
Поручаю Республиканскому музею Боевой Славы стать методическим центром по подготовке в муниципалитетах содержательных экспозиций, посвященных теме СВО».
Республиканские учреждения активно создают патриотический контент. В этом году состоялась премьера хореографической постановки ансамбля им. Гаскарова. Туймазинский театр и Башдрама поставили новые спектакли о героях. Вышли книги Ларисы Абдуллиной («Позывной „Башкир“») и Александра Хваткова («Есть такая страна»). Автор-исполнитель Рамиль Бадамшин с программой «Гитара тоже автомат» объехал десятки регионов.
По поручению Главы республики минкультуры совместно с Ассоциацией ветеранов должно выстроить систему социокультурной реабилитации для вернувшихся участников спецоперации
«Учреждения культуры должны стать центрами социокультурной реабилитации для вернувшихся участников СВО. Многие муниципальные учреждения культуры стали волонтерскими центрами, площадками по плетению сетей, сбору гуманитарных грузов. Республиканский центр народного творчества координирует акцию „СВОИ в культуре“ — сплетены десятки тысяч маскировочных сетей, собраны тонны гуманитарного груза и посылок для бойцов. Благодарю глав муниципалитетов за поддержку этой работы и в дальнейшем прошу ее продолжать», — отметил Радий Хабиров.
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