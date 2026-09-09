Глава Башкирии назвал сферы роста в торговле с Абхазией

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил об огромном потенциале торгово-экономического сотрудничества с Абхазией. По его словам, уникальное географическое положение республики — море и благоприятный климат — открывает жителям нашей республики отличные возможности для доступного семейного отдыха.
«Просто кусочек рая на земле, уникальные географические условия, природные, климатические, море. Мы открываем новые возможности для наших жителей. А с учётом всей геополитической обстановки, конечно, возможность отдохнуть за умеренные цены на море с детьми», — отметил он.
Спрос на это направление стремительно растет: загрузка прямых авиарейсов Уфа — Сухум уже достигает 80%. При этом руководитель региона отметил, что туристы теперь ожидают более высокого уровня сервиса. В ходе переговоров с президентом Абхазии Бадрой Гунбой обсуждалась необходимость строительства новых санаториев и развития современной инфраструктуры гостеприимства.
Не менее перспективной выглядит и торговая сфера. Радий Хабиров подчеркнул готовность Башкирии закупать абхазскую сельхозпродукцию в гораздо больших объемах.
«Подчёркиваю, мы готовы принимать достаточно в большем объёме продукцию сельского хозяйства Абхазии. Те же мандарины, потому что когда пора наступает, редко видим абхазские», — сказал Радий Хабиров.
Глава региона резюмировал, что, несмотря на успешный старт, обеим сторонам предстоит выполнить еще большой объем совместной работы.
Напомним, с 6 мая этого года стартовали прямые авиарейсы Уфа – Сухум авиакомпании «Руслайн». В июле по этому же маршруту авиарейсы запустила компания «Нордвинд».
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