700 подростков Уфы устроились на работу летом 2026 года

Групповые и индивидуальные консультации подростков, которые изъявили желание отправиться на работу, проводят в уфимском Центре содействия занятости молодежи. По словам председателя городского комитета по делам молодежи Романа Янгурова, с начала этого года помощь получили 15,5 тысячи человек, более трети из них — летом.

«Порядка двух с половиной тысячи подростков обратились к нам в поисках летней работы, 700 из них отработали полную летнюю кампанию. Остальные — по две-три недели, месяцу», — отметил Янгуров.

В базе центра — 128 работодателей и свыше 500 вакансий для молодежи. Ежегодно в летний период проводится конкурс программ среди объединений детских и подростковых клубов по организации временной занятости. По его итогам в этом году победило объединение молодежных клубов «Алые паруса», которое получило 300 тысяч рублей на реализацию проекта «Соты возможностей».



Особое внимание уделяется работе с подростками старше 14 лет, состоящими на внутришкольном учете. В июле прошел цикл тренингов «Лето в деле», главной задачей которых было помочь ребятам понять, кем они хотят стать и что им действительно подходит.

Ранее Башинформ сообщал о проведении в столице Башкирии фестиваля «ТрудФест».