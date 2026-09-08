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21:47 (UTC+5), 08 Сентября 2026

В Башкирии уволили директора и завуча гимназии, где произошла поножовщина

В Башкирии директор и завуч по воспитательной работе Кушнаренковской гимназии, где произошла поножовщина, уволены. Об этом сообщил «Башинформу» министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

По его словам, после инцидента в школах усилены меры безопасности.

Напомним, 2 сентября в Кушнаренковской гимназии во время урока один из учеников нанес своему однокласснику ножевые ранения. Позже стало известно, что между нападавшим и его одноклассником был затяжной конфликт. При этом руководство школы попыталось скрыть этот факт, никакие меры не были предприняты для его устранения.

Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе потребовал уволить директора и завуча.

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