В Башкирии уволили директора и завуча гимназии, где произошла поножовщина

По его словам, после инцидента в школах усилены меры безопасности.

Напомним, 2 сентября в Кушнаренковской гимназии во время урока один из учеников нанес своему однокласснику ножевые ранения. Позже стало известно, что между нападавшим и его одноклассником был затяжной конфликт. При этом руководство школы попыталось скрыть этот факт, никакие меры не были предприняты для его устранения.

Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе потребовал уволить директора и завуча.