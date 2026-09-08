В Башкирии стартовал отборочный этап фестиваля «Ломая барьеры-2026»

На отборочный этап приглашаются участники в возрасте от 3 до 20 лет и детские коллективы. В конце сентября компетентное жюри выберет 10 участников, которые выступят на гала-концерте на одной из крупных концертных площадок Уфы.
Заявка на участие заполняется в электронном виде по ссылке, видеозапись выступления должна быть не более 5 минут и не более 100Мб.
Номинации фестиваля:
— инструментальное творчество
— вокальное творчество
— хореография
— оригинальный жанр
Традиционно участие в фестивале бесплатное, а каждый участник отборочного этапа получит диплом в электронном виде. Кроме того, в дни проведения фестиваля организаторы оплачивают проживание и питание 10 участникам Гала-концерта.
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