Участник «ГеоВызова» из Гвинеи рассказал о своих впечатлениях от чемпионата

Будущий геолог из Гвинеи Мамаду Магана рассказал о своих впечатлениях от Международного геологического чемпионата «ГеоВызов» в Башкирии. В разговоре с корреспондентом «Башинформа» африканец поделился, что в будущем планирует работать в одном из золотодобывающих предприятий России.

Мамаду учится в магистратуре Санкт-Петербургского Горного университета, окончил институт геологии нефтегазовых технологий КФУ.

«С точки зрения науки чемпионат оказался очень интересным. Наша команда очень хорошо поработала, но, к сожалению, не удалось войти в число победителей. Для нас важно, что мы получили очень ценный опыт, установили полезные контакты. В будущем я планирую работать в одной из золотодобывающих компаний вашей страны, уже отправил свое резюме. Предприятие работает и на месторождениях африканских стран, в том числе в Буркина-Фасо», — рассказал Мамаду Магана.

Гость из Африки был впечатлён красотой природы, национальной кухней Башкирии. Он также отметил доброжелательность местных жителей. Мамаду провёл семь лет в России и теперь хочет вернуться на родину.

«Перед тем, как устроиться на работу, планирую полететь в Гвинею, почти семь лет не был дома. А Башкирия навсегда останется в моем сердце», — сказал Мамаду.

Напомним, Башкирия принимает IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В этом году в соревнованиях участвует рекордное число участников — в республику приехали более 300 студентов из 14 стран.