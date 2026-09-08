Спасённая под Уфой птица вернулась на свободу после лечения

Как рассказал руководитель Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников, птица поступила к ним с сильной контузией и травмой правого крыла. Коршуна поместили в отдельный вольер, провели курс антибиотиков, а крыло зафиксировали.
«В вольере она показывала полёт хорошо, принято решение о её возврате в естественную среду обитания», — пояснил руководитель центра. Возврат произвели в Уфимском районе. После выпуска птица улетела и села на ближайшее дерево.
Напомним, в конце августа жители посёлка Уптино заметили коршуна, застрявшего крылом в опоре освещения. Очевидцы позвонили в 112, откуда вызов передали специалистам по диким животным. Птицу освободили и забрали на лечение.
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