Главному санитарному врачу Башкирии присвоен очередной классный чин

Руководителю Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Анне Казак присвоен классный чин государственного советника Российской Федерации 2 класса. Соответствующий приказ подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Этот статус подтверждает высокий уровень квалификации управленца и присваивается за профессиональное развитие и эффективную работу на государственной службе.
Анна Анриевна Казак возглавляет региональное ведомство с апреля 2021 года. До этого она прошла путь от врача-вирусолога до главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в республике. Под ее руководством служба эффективно работала в период пандемии COVID-19 и сейчас обеспечивает эпидблагополучие населения региона.
Ранее Владимир Путин наградил жителей Башкирии и УФИЦ РАН госнаградами.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.