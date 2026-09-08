Главному санитарному врачу Башкирии присвоен очередной классный чин

Руководителю Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Анне Казак присвоен классный чин государственного советника Российской Федерации 2 класса. Соответствующий приказ подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Этот статус подтверждает высокий уровень квалификации управленца и присваивается за профессиональное развитие и эффективную работу на государственной службе.

Анна Анриевна Казак возглавляет региональное ведомство с апреля 2021 года. До этого она прошла путь от врача-вирусолога до главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в республике. Под ее руководством служба эффективно работала в период пандемии COVID-19 и сейчас обеспечивает эпидблагополучие населения региона.

Ранее Владимир Путин наградил жителей Башкирии и УФИЦ РАН госнаградами.