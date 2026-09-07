Вклад БСК в развитие Стерлитамака отметили на республиканском уровне

Глава Башкортостана Радий Хабиров на торжествах по случаю 260-летия Стерлитамака вручил награду Башкирской содовой компании (АО «Росхим») за поддержку крупных проектов города. Он подчеркнул вклад предприятия в развитие здравоохранения, образования, спорта и городской среды. В 2025 году компания направила на благотворительность более 1 млрд рублей. Поддержка охватывает социальные проекты по всей Башкирии.
Юбилей Стерлитамака в этом году отметили в рамках фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» – визитной карточки города. Предприятие выступило партнером праздника и представила свои площадки. В центре программы – «юбилейная верста» – аллея промышленных предприятий Стерлитамака. Градообразующая компания представила здесь свою историю. Пройдя маршрут, гости могли увидеть, как город прошел путь от соляной пристани до одного из крупнейших химических центров республики. Историю Стерлитамака продолжила фотовыставка компании «Я и мой город». Горожане принесли снимки из семейных архивов – с улицами, зданиями и городскими объектами разных лет. В результате экспозиция собрала историю Стерлитамака через фотографии его жителей.
Сегодня порядка 5,5 тысяч горожан работают в компании. Во многих семьях связь с предприятием сохраняется на протяжении нескольких поколений. На празднике отметили трудовую династию Чутчевых. Ее общий стаж превышает 1000 лет. Это крупнейшая трудовая династия предприятия и всего Стерлитамака.
«Когда несколько поколений семьи работают на одном предприятии, ответственность становится особой. Ты продолжаешь дело своих родных и понимаешь, что однажды должен передать его следующему поколению», – рассказал представитель династии Андрей Чутчев.
История БСК – часть промышленной жизни Стерлитамака. Сегодня ее продолжают новые поколения заводчан, для которых профессиональные традиции стали частью семейных ценностей.
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