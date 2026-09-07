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14:41 (UTC+5), 07 Сентября 2026

В Башкортостане прошел первый фестиваль воздушных змеев «Самрау иле»

Мероприятие собрало почти 3000 гостей.

Фото: Евразийский музей кочевых цивилизаций | ВКонтакте
Гульфия Акулова
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На территории Евразийского музея кочевых цивилизаций впервые в республике прошел фестиваль «Самрау иле».

По словам организаторов, мероприятие превзошло все ожидания – на праздник собрались порядка 2600 гостей. Приезжали целыми семьями, и почти у каждого был свой воздушный змей.

Погода в тот день оказалась идеальной для полетов. Небо украсили десятки разноцветных змеев самых разных форм и размеров — от крошечных до огромных, от привычных до совершенно необычных конструкций.

Идея фестиваля родилась спонтанно, её подсказал Глава Башкортостана Радий Хабиров во время семейного визита в визит-центр. Тогда он запустил со своей семьей воздушного змея, а организаторы решили сделать этот процесс массовым праздником.

По отзывам участников, атмосфера была по-настоящему праздничной и душевной. Организаторы благодарят всех за участие и планируют сделать фестиваль сезонным: проводить его весной и осенью.

Красочные фото праздника представлены в группе музея во «ВКонтакте». 

В выходные в Стерлитамаке проходил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0».

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