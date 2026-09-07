В Башкортостане прошел первый фестиваль воздушных змеев «Самрау иле»

На территории Евразийского музея кочевых цивилизаций впервые в республике прошел фестиваль «Самрау иле».

По словам организаторов, мероприятие превзошло все ожидания – на праздник собрались порядка 2600 гостей. Приезжали целыми семьями, и почти у каждого был свой воздушный змей.

Погода в тот день оказалась идеальной для полетов. Небо украсили десятки разноцветных змеев самых разных форм и размеров — от крошечных до огромных, от привычных до совершенно необычных конструкций.

Идея фестиваля родилась спонтанно, её подсказал Глава Башкортостана Радий Хабиров во время семейного визита в визит-центр. Тогда он запустил со своей семьей воздушного змея, а организаторы решили сделать этот процесс массовым праздником.

По отзывам участников, атмосфера была по-настоящему праздничной и душевной. Организаторы благодарят всех за участие и планируют сделать фестиваль сезонным: проводить его весной и осенью.

Красочные фото праздника представлены в группе музея во «ВКонтакте».

В выходные в Стерлитамаке проходил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0».