В Башкирии прошёл первый фестиваль воздушных змеев «Самрау иле»

Как рассказали в пресс-службе музея, фестиваль открылся выступлением юных сказителей эпоса «Урал-батыр» — участников фольклорного ансамбля Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №2 «СМАРТ» города Уфы.

Мастер-класс по изготовлению воздушных змеев провёл сотрудник отдела технического творчества Дома пионеров и школьников Ринат Рахимов. Участники узнали об особенностях конструкции воздушного змея, прошли инструктаж по его запуску и управлению при разной силе ветра, а затем раскрасили и оформили собственные модели. Об истории возникновения одного из древнейших летательных аппаратов гостям рассказали во время короткой лекции с видеопрезентацией. Ринат Рахимов также изготовил для фестиваля большого воздушного змея

Отдельной частью программы стал мастер-класс по изготовлению и запуску бумажных самолетов. Его провел чемпион Республики Башкортостан по авиамодельному спорту Раис Музипов.

«На таком фестивале я впервые, и особенно приятно видеть здесь столько детей и родителей. На мастер-классе мы показали, что даже бумажный самолет — это не просто игрушка. правильно собранная модель может возвращаться бумерангом, выполнять петлю Нестерова и другие элементы пилотажа. Воздушные змеи тоже отдельное и очень интересное направление, которое пока не так широко распространено в России. Хотелось бы, чтобы после “Самрау иле” кто-то из ребят по-настоящему увлекся авиамоделированием», — отметил Раис Музипов.

В течение дня в небо над визит-центром поднимались воздушные змеи разных размеров, форм и расцветок. Одним из центральных событий стала совместная сборка и запуск большого воздушного змея.

Идея организовать фестиваль появилась после одного из семейных посещений визит-центра Главой Башкортостана Радием Хабировым. Тогда он приехал вместе с семьей и привез воздушного змея. Этот эпизод подсказал команде музея идею провести массовый запуск.

Фестиваль планируют сделать ежегодным, с двумя сезонными встречами — весной и осенью, когда устанавливается устойчивый ветер.