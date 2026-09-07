У семей с детьми есть три недели, чтобы войти в льготную ипотеку

С 1 октября изменятся параметры государственных жилищных программ. В ГК «Первый Трест» отмечают, что на фоне этих перемен главная задача девелопера — помочь семьям с детьми успеть воспользоваться текущей льготной ставкой и сделать осознанный выбор квартиры.

Сегодняшний покупатель подходит к выбору квартиры взвешенно, просчитывая сценарии на годы вперёд. В фокусе его внимания — общая долговая нагрузка, соотношение первоначального взноса и ежемесячного платежа, а также устойчивость семейного бюджета к внешним изменениям.

Для ГК «Первый Трест» принципиально важно проектировать жильё с привязкой к реальным запросам людей, их финансовым возможностям и представлениям о комфорте. Девелопер выступает одним из лидеров строительного рынка Башкортостана, удерживая первенство по масштабам текущей застройки и фактическим продажам в Уфе. Портфель компании включает жилые комплексы категорий комфорт, бизнес с авторскими концепциями общественных зон и внутренней инфраструктурой. Группа компаний подтверждает финансовую стабильность, четко соблюдает графики ввода объектов.

Реальная история семьи Алины и Артёма - наглядный пример осознанного выбора. Супруги уже приобретали жильё в проекте «Уфимский кремль» от «Первого Треста» и высоко оценили уровень строительства, локацию и организацию обслуживания управляющей компанией. Когда встал вопрос о расширении, они решили не откладывать и оформили сделку по семейной ипотеке в ЖК «Гранд Авеню».

– Дети быстро растут, и каждому нужно личное пространство: дочери – отдельная комната, сыну – уголок для занятий. Мы понимали, что промедление может стоить нам выгодных условий, и действовали оперативно, – делятся они.

Коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова подчеркивает: компания ориентирована на максимально оперативное и безопасное сопровождение сделок, учитывая все нюансы каждой семьи.

– Мы обеспечиваем полную юридическую чистоту, помогаем с ипотекой в банках и предлагаем варианты, которые идеально вписываются в бюджет и жизненные планы покупателей, – отмечает Елизавета Александровна.

В активе компании сегодня несколько знаковых жилых комплексов, каждый из которых ориентирован на потребности семей с детьми. «Гранд Авеню» - объект бизнес-класса с узнаваемым архитектурным обликом и уникальным внутренним наполнением. Здесь обширный выбор планировок, а также квартиры с террасами. Для юных жителей предусмотрены тематические игровые и спортивные площадки.

«Атлантис» - проект в микрорайоне Сипайлово, сделанный с акцентом на семейный отдых и безопасные прогулочные маршруты. «8 Небо» - высотный комплекс с панорамным остеклением, просторными лоджиями и приватной придомовой территорией. «Новатор» - воплощение передовых инженерных идей и эргономичных планировок.

«Мир», «Лесное Ожерелье», «Урбаника» и «Первый Остров» - проекты, объединенные концепцией благоустроенных дворов без машин, с развитой социальной инфраструктурой и местами для прогулок.

Все текущие стройки ведутся с применением эскроу-счетов.

Окно возможностей для оформления сделки на льготных условиях остаётся открытым всего три недели. Семьям, которые планируют улучшить жилищные условия, стоит поторопиться, чтобы зафиксировать максимально комфортную ставку и выбрать квартиру, которая станет местом для счастливой жизни на долгие годы, резюмируют в компании.