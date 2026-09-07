У семей с детьми есть три недели, чтобы войти в льготную ипотеку

С 1 октября изменятся параметры государственных жилищных программ. В ГК «Первый Трест» отмечают, что на фоне этих перемен главная задача девелопера — помочь семьям с детьми успеть воспользоваться текущей льготной ставкой и сделать осознанный выбор квартиры.
Сегодняшний покупатель подходит к выбору квартиры взвешенно, просчитывая сценарии на годы вперёд. В фокусе его внимания — общая долговая нагрузка, соотношение первоначального взноса и ежемесячного платежа, а также устойчивость семейного бюджета к внешним изменениям.
Для ГК «Первый Трест» принципиально важно проектировать жильё с привязкой к реальным запросам людей, их финансовым возможностям и представлениям о комфорте. Девелопер выступает одним из лидеров строительного рынка Башкортостана, удерживая первенство по масштабам текущей застройки и фактическим продажам в Уфе. Портфель компании включает жилые комплексы категорий комфорт, бизнес с авторскими концепциями общественных зон и внутренней инфраструктурой. Группа компаний подтверждает финансовую стабильность, четко соблюдает графики ввода объектов.
Реальная история семьи Алины и Артёма - наглядный пример осознанного выбора. Супруги уже приобретали жильё в проекте «Уфимский кремль» от «Первого Треста» и высоко оценили уровень строительства, локацию и организацию обслуживания управляющей компанией. Когда встал вопрос о расширении, они решили не откладывать и оформили сделку по семейной ипотеке в ЖК «Гранд Авеню».
– Дети быстро растут, и каждому нужно личное пространство: дочери – отдельная комната, сыну – уголок для занятий. Мы понимали, что промедление может стоить нам выгодных условий, и действовали оперативно, – делятся они.
Коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова подчеркивает: компания ориентирована на максимально оперативное и безопасное сопровождение сделок, учитывая все нюансы каждой семьи.
– Мы обеспечиваем полную юридическую чистоту, помогаем с ипотекой в банках и предлагаем варианты, которые идеально вписываются в бюджет и жизненные планы покупателей, – отмечает Елизавета Александровна.
В активе компании сегодня несколько знаковых жилых комплексов, каждый из которых ориентирован на потребности семей с детьми. «Гранд Авеню» - объект бизнес-класса с узнаваемым архитектурным обликом и уникальным внутренним наполнением. Здесь обширный выбор планировок, а также квартиры с террасами. Для юных жителей предусмотрены тематические игровые и спортивные площадки.
«Атлантис» - проект в микрорайоне Сипайлово, сделанный с акцентом на семейный отдых и безопасные прогулочные маршруты. «8 Небо» - высотный комплекс с панорамным остеклением, просторными лоджиями и приватной придомовой территорией. «Новатор» - воплощение передовых инженерных идей и эргономичных планировок.
«Мир», «Лесное Ожерелье», «Урбаника» и «Первый Остров» - проекты, объединенные концепцией благоустроенных дворов без машин, с развитой социальной инфраструктурой и местами для прогулок.
Все текущие стройки ведутся с применением эскроу-счетов.
Окно возможностей для оформления сделки на льготных условиях остаётся открытым всего три недели. Семьям, которые планируют улучшить жилищные условия, стоит поторопиться, чтобы зафиксировать максимально комфортную ставку и выбрать квартиру, которая станет местом для счастливой жизни на долгие годы, резюмируют в компании.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.