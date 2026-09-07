Солнце выбросило новые облака плазмы в сторону Земли

На Солнце уже несколько дней регистрируются множественные выбросы плазмы, и хотя большая часть из них прошла мимо Земли, два или три облака ударят по нашей планете в течение ближайших двух суток.

Пик возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 км/с (это почти в два раза больше, чем сейчас).

Пока прогнозируются слабые магнитные бури, но могут случиться новые выбросы и удары, сообщили в ЛСА.



Три недели назад на Земле случилась солнечная буря планетарного масштаба.