Солнце выбросило новые облака плазмы в сторону Земли

На Солнце уже несколько дней регистрируются множественные выбросы плазмы, и хотя большая часть из них прошла мимо Земли, два или три облака ударят по нашей планете в течение ближайших двух суток.
Пик возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 км/с (это почти в два раза больше, чем сейчас).
Пока прогнозируются слабые магнитные бури, но могут случиться новые выбросы и удары, сообщили в ЛСА.
Три недели назад на Земле случилась солнечная буря планетарного масштаба.
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