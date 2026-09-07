«Ростелеком» провел урок по кибербезопасности для 300 уфимских школьников

«Ростелеком» провел урок по кибербезопасности в Уфе. Мероприятие в рамках всероссийской акции компании прошло 4 сентября в Республиканской полилингвальной многопрофильной школе №2 «СМАРТ» в микрорайоне «Яркий». На занятие собрались почти 300 шестиклассников.
Школьники узнали, как не попасться на уловки мошенников, почему нельзя делиться личными данными в соцсетях, что такое фишинг, спам и дипфейки. Сотрудники «Ростелекома» и приглашенные блогеры в игровой форме рассказали, как отличить безопасные сайты от опасных и какие инструменты помогут обезопасить не только себя, но и семью.
Сразу после лекции провайдер провел для ребят турнир по настольной игре «Безопасный интернет». В нем приняли участие 54 шестиклассника. Все участники получили сувениры от «Ростелекома».
Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:
«Я как отец троих детей хорошо понимаю, чем сегодня обеспокоены родители. Ребята с раннего возраста живут в интернете, и запретами тут не поможешь — нужно учить их распознавать угрозы самостоятельно. Школьникам тяжело воспринимать долгие лекции, поэтому мы разработали для них цикл видеоуроков “Дети знают” на платформе “Лицей”, где ребята от 6 до 14 лет сами объясняют, как обезопасить себя в сети. А еще выпустили настольную игру “Безопасный интернет”, которая в игровой форме помогает запомнить правила цифровой гигиены».
Наиль Аминев, директор Республиканской полилингвальной многопрофильной школы №2 «СМАРТ»:
«Для наших учеников урок по кибербезопасности стал важным событием. Дети не просто слушали лекцию — они активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы, а турнир по настольной игре помог закрепить знания в игровой форме. В современном мире, когда дети с раннего возраста погружены в цифровую среду, такие мероприятия необходимы».
Всероссийский урок по кибербезопасности — часть системной работы «Ростелекома» по повышению цифровой грамотности школьников. За последние полгода провайдер провел шесть образовательных мероприятий в городах республики и более сотни в других регионах страны. Летом появилась подписка «Защита для ребенка», которая объединяет все необходимые сервисы кибербезопасности.
Всего по стране к акции присоединились более 70 школ — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В общей сложности в уроках приняли участие свыше 4,5 тысячи детей с 1 по 11 класс.
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