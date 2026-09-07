Радий Хабиров назвал важным событием День первокурсника в Башкирии

Порядка 5000 студентов объединил республиканский фестиваль «Посвящение в первокурсники». Студенты первых курсов из десятка вузов и порядка 90 колледжей республики собрались 4 сентября в уфимском Дворце борьбы. Фестиваль состоялся во второй раз по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова.

«Добро пожаловать в большую студенческую семью нашей республики. Вы — молодцы, закончили школу, поступили в вузы. У вас сейчас очень важный, интересный период жизни. И эти годы нужно провести правильно. Учитесь, получайте новые знания, компетенции. Это поможет вам потом очень крепко стоять на ногах. И мы, ваши старшие товарищи, конечно, сегодня хотим быть рядом с вами. Потому что вы — будущее нашей республики.

Это была моя инициатива — в начале учебного года собирать первокурсников, чтобы дать напутствие и сказать, что мы вас очень любим и уважаем. Будьте здоровы и счастливы, пусть вам сопутствует удача. А если что-то не получается — находите в себе силы вставать и двигаться дальше. Только вперед», — сказал Радий Хабиров.

Концепция фестиваля была посвящена семи башням Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня, который объединит все студенчество и станет лучшим кампусом страны. Студентам были представлены: башня перспектив, открытий, вдохновения, движения, возможностей, карьеры, единства.

Также для студентов работали более 50 выставочных и игровых зон. Первокурсники смогли ознакомиться с работой ведущих молодежных организаций республики, в числе которых Студенческие отряды и Движение первых, и вступить в них, посетить различные мастер-классы, зону быстрых свиданий, поиграть в кибер-игры, бесплатно проконсультироваться у психологов, проверить свое здоровье, познакомиться с ключевыми проектами и программами молодежной политики. На сцене фестиваля лучшим студентам, набравшим максимальный результат на экзаменах и проявившим себя во внеучебной активности, были вручены студенческие билеты. После чего тысячи голосов произнесли свою «Клятву первокурсника».

Вечером была организована яркая шоу-программа со студенческой дискотекой, выступлениями лауреатов Всероссийской студенческой весны, лучшей кавер-группы Урала «Каникулы» и исполнителей ЗаГа и Бэби Ти.

Глава республики назвал это событие важным и нужным для новых студентов региона, которое объединяет и знакомит молодежь с возможностями региона.

Ранее Башинформ публиковал слова Радия Хабирова о необходимости продолжать данную традицию, чтобы студенты чувствовали свою востребованность.