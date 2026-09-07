Геологический чемпионат в Башкирии собрал рекордное число участников

Международный геологический чемпионат «Геовызов» в Башкирии собрал рекордное число участников. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе. Соревнования проходят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» с 28 августа по 9 сентября в парке «Патриот» в Чишминском районе, а также в Ишимбайском районе.
«Мы уже в четвертый раз проводим Международный геологический чемпионат, с каждым годом расширяется круг участников. Это очень интересная олимпиада геологических специальностей. Наши команды достойно представляют республику. Было приятно, что из Хайбуллинского района приехала команда Акъярского горного колледжа. Ребятам желаем успехов», — сказал Радий Хабиров.
Ранее Башинформ сообщал, что инвестпроект «Салаватское» представили на «Геовызове».
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