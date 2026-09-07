Чемпионы «ГеоВызова» из Петербурга остались работать в компаниях Башкирии

«Такого в других регионах точно нет. Я буду лукавить, если скажу, что нет интересной геологии на Камчатке. У нас страна большая, и многогранная, и разнообразная. Но в Башкирии условия проведения геологического чемпионата для всех идеальные. Каждый раз, когда мы приезжаем, мы видим повсеместное гостеприимство, блестящую организацию мероприятия. Я бы хотел выразить благодарность организаторам за душевный прием», — сказал Юрий Нефедов «Башинформу».
В этом году команда Санкт-Петербургского университета принимает участие в «Геовызове» в четвертый раз. На предыдущих чемпионатах питерские геологи дважды становились обладателями гран-при. По словам Нефедова, победа на соревнованиях дала им возможность стажироваться в крупных компаниях, многие из победителей остались работать на одном из передовых предприятий республики.
«Наши ребята дважды ездили в „Башнефтегеофизику“, в течение месяца обучались в отделах, им показывали, как работать с сейсмикой, как ее интерпретировать. Это колоссальный рывок в развитии профессиональных компетенций, — поделился он. — Уверен, и в этом году компании присматриваются к победителям — им нужны компетентные кадры. Чемпионат позволяет не только вручить медали, но и определить сильнейших ребят».
Напомним, Международный геологический чемпионат стартовал в Башкирии 31 августа. Масштабный турнир открыл Глава республики Радий Хабиров.
«Башкирия — настоящий рай для геологов. Здесь древние Уральские горы, богатейшие месторождения полезных ископаемых и уникальные природные территории, которые можно изучать в ходе чемпионата», — сказал Радий Хабиров.
В этом году в соревнованиях участвует рекордное число участников — в республику приехали более 300 студентов из 14 стран. Чемпионат «Геовызов» проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
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